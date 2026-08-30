Росавиация ввела ограничения для авиарейсов в аэропорту Пулково

Росавиация сообщает о введении временных ограничений на прием и выпуск авиалайнеров в аэропорту "Пулково".
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