Полковнику Любенко теперь никто не пишет

Редакции The Moscow Post потребовалось более двух лет - за это время вышло более десятка расследований о преступной деятельности бывшего директора Горнозаводской школы-интерната закрытого типа Степана Любенко - дабы, наконец, были возбуждены уголовные дела.
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