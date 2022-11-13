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«Баффало» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 12:24

«Баффало» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 12:24. «Сэйбрс» уступили «Бостону» (1:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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