«Баффало» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 12:24. «Сэйбрс» уступили «Бостону» (1:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
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