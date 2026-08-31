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Рынки падают из-за нефти и ставки

Рынки падают из-за нефти и ставки

Мировые фондовые рынки начали неделю снижением на фоне нового роста нефтяных цен и опасений ускорения инфляции.

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