"Г-н Макрон, сначала на поклон к Путину": Приехавший за ураном в Казахстан француз опешил – рудники уже выкупили русские От прежней французской гордости и спеси остались одни воспоминания.
Макрон приехал стричь, а вернулся бритым!
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Живу уже 74 года, насмотрелась и наслушалась вдоволь. Скажу так: пройдёт время, Россия гордо поднимет голову и потянутся к ней все окрестные народы. Так было и так будет! Поверьте моему жизненному опыту и знаниям учителя истории и обществознания.
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1 д.
ВМ
Владимир Минаков
А руду урановую что, самолётами во Францию из Казахстана доставлять собираются? Или с пересадками, через Каспий и кучу стран, к Чёрному морю? А где будет перевалочная база, в Турции или Грузии?
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1 д.
ВМ
Владимир Моргунов
ПРОКВАКАЛ, ЛЯГУШАТНИК, И В ТИНУ !!!!!!
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22 час.
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