Макрон приехал стричь, а вернулся бритым!

Гарибян Сусанна

Живу уже 74 года, насмотрелась и наслушалась вдоволь. Скажу так: пройдёт время, Россия гордо поднимет голову и потянутся к ней все окрестные народы. Так было и так будет! Поверьте моему жизненному опыту и знаниям учителя истории и обществознания.