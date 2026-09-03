«А разговоров-то было...». Россия наконец-то напала на Европу

Россия наконец-то напала на Европу, причём, в версии Германии, даже достаточно официально. Однако ответ на нападение не оправдал ожиданий, который однозначно сулили бесконечные устрашающие разговоры на сей счёт.
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Люди...Хватит обсуждать Очевидное!!! И огромная просьба к авторам подобных статей и публикаций перед написанием заголовка внимательно посмотреть на простую географическую карту и называть вещи Своими Именами!!!
просто дебилгоиды
ТМ Вероятно беспилотник с 50 граммов "кажется" гексогена (но это не точно! видимо всё ещё проверяют) материализовался не иначе как с помощью "магического портала" в аэропорту города Лейпцига и, что не менее интересно, аккурат (какая однако "точность"!) рядом с украинским транспортным самолётом, загруженным боеприпасами... Неужели в России и порталы уже освоили? УХ! А если серьёзно : попахивает, НЕТ! просто несёт/аж смердит провокацией против России...
Не стоит злить медведя, лучше немцам вспомнить 1945 год. И что тогда было! Но(!), сегодня далеко не 45-ый, и будет намного страшней и ужасней! Многие немцы не желают такого конца, а коли так, то шевелитесь, делаете хоть что-нибудь для спасения Германии.
Зачем России позорится и мелочится, каким-то дроном, уж если начинать, то надо так, чтобы сразу стереть всю страну в лица Земли - вот она была и нету, как снежинка на щеке тает! (песенное).
Всё ищут соринку в глазу России, но не видят кучу дров в своём глазище!
Если считать по их логике, что они там у себя обнаружили российский дрон, (хотя это постава хохлов) - считать, что Россия наконец напала без объявления войны, то....
То, по той же логике можно уже давно считать, что Европа, Англия и США начала и все эти 5 лет, если не больше ведёт с Россией войну без объявления. Ибо сколько ракет, танков и орудий уже побывали именно на территории России, в частности - в Курской области.
Так может уже действительно пора их всех наказать, и не в фантазиях, а в реальности!!!? Совсем нюх потеряли, и страх тоже!
А мож и в правду по ним йопнуть, на каком-нить аэродроме? По самолёту, загруженными боеприпасами для страны 404? И посмотреть на их реакцию, хи-хикая, а?😂😂😂
А консулята всё еще там? Они унижают страну(и делают это сознательно)!
Сколько столетий прошло, а ничему гейропейцы не научились. Пока эти мелкопоместные шавки тявкают - наши тихо приходят, выписывают люлей - и домой. В среднем таких воспитательных уроков хватает на полвека - пока новые шавки не подрастут, - потом процесс повторяется. А хохляндию надо просто вымести ковровыми бомбардировками - чтобы гейропейцам не нужно было тратить столько усилий на поддержку, когда остатки недобитых "братьев" сядут им на шею.