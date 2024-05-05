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Игры и киберспорт | ProCyber.me

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После волны хейта Helldivers 2 была снята с продажи в более чем 170 странах в Steam

После волны хейта Helldivers 2 была снята с продажи в более чем 170 странах в Steam

Нашуемевшая Helldivers 2 теперь недоступна для покупки в более чем 170 странах в Steam. Связано это с тем, что игроки из этих стран не могут зарегистрировать аккаунт PlayStation Network, необходимый по новым правилам для всех пользователей игры на ПК.

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