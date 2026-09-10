Пророчество Иеремии и вино из Самарии: подарок главе МИД Словении

На торжественной церемонии открытия посольства Израиля в Любляне глава МИД Гидеон Саар и глава регионального совета Шомрон Йоси Даган вручили министру иностранных дел Словении Тоне Кайзеру бутылку вина с винодельни «Хар-Браха» в Самарии .
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