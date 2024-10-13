В Болгарии проводят фестиваль кислого молока

Праздник знаменитого болгарского кислого молока проходит сегодня в селе Студен Извор — на родине первооткрывателя Lactobacillus bulgaricus доктора Стамена Григорова, 13 октября передает Болгарское национальное радио.
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