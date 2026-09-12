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Царьград

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Посол Пакистана в России сообщил о семикратном росте виз в этом году

Посол Пакистана в России сообщил о семикратном росте виз в этом году

В этом году количество виз, выданных русским для поездок в Пакистан, увеличилось в семь раз по сравнению с прошлым, сообщил посол Файсал Нияз Тирмизи.

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