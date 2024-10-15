На заводе в Новосибирске погиб 17-летний рабочий

За короткий промежуток времени на заводах в Новосибирске произошли две трагические смерти. Первым стало известно о смерти 17-летнего рабочего, который скончался после удара по голове механическим цепным сушильным устройством на бетонном заводе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии