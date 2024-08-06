Трамп пообещал привести Путина и Зеленского к переговорам в случае победы на выборах

Экс-президент США и кандидат на ноябрьских выборах Дональд Трамп пообещал привести президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского (официальные полномочия которого истекли 20 мая) к переговорам сразу же после своего переизбрания.
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