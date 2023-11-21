Российский священник призвал пересмотреть взгляд на аборты после изнасилования

По словам иерея Колеснева, подобное событие становится "страшнейшей травмой", однако следует подумать о ситуации "со стороны ребенка" Иерей Роман Колеснев предложил пересмотреть взгляды на аборты после изнасилования.
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