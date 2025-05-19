Сборы фонда капремонта в Петербурге впервые достигли 100 миллиардов рублей

Задолженность по взносам возросла Комиссия парламента Петербурга по городскому хозяйству 19 мая должна рассмотреть отчёт городского фонда по капитальному ремонту с итогами 2024 года, пишет «Деловой Петербург».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии