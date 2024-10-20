Телебашня «Коктобе» осветилась в цвета МЧС РК

В Алматы с 18 октября телебашня «Коктобе» окрасилась в цвета МЧС в честь 19 октября — Дня спасателя. На медиафасадах телебашни была отражена символика спасателей, а подсветка стала ярким украшением города в преддверии праздника.
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