87-летний пенсионер восемь суток выживал в лесу, питаясь сырыми грибами

Житель Кировской области Вячеслав Королёв заблудился из-за компаса, который показывал неверное направление.
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