Политолог о Всемирном фестивале молодежи: «Создает новые возможности для людей по всему миру»

Всемирный фестиваль молодежи – это современная площадка для оживленных дискуссий о роли и месте представителей молодого поколения в науке, спорте, культуре, социально-политической сфере, а также волонтерстве, медиа, предпринимательстве и многих других направлениях жизни общества.
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