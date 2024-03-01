ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

12 подписчиков

Политолог о Всемирном фестивале молодежи: «Создает новые возможности для людей по всему миру»

Политолог о Всемирном фестивале молодежи: «Создает новые возможности для людей по всему миру»

Всемирный фестиваль молодежи – это современная площадка для оживленных дискуссий о роли и месте представителей молодого поколения в науке, спорте, культуре, социально-политической сфере, а также волонтерстве, медиа, предпринимательстве и многих других направлениях жизни общества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх