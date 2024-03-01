Политолог о Всемирном фестивале молодежи: «Создает новые возможности для людей по всему миру»

Всемирный фестиваль молодежи – это современная площадка для оживленных дискуссий о роли и месте представителей молодого поколения в науке, спорте, культуре, социально-политической сфере, а также волонтерстве, медиа, предпринимательстве и многих других направлениях жизни общества.