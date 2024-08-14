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Царьград

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Путин лишил Китай многомиллиардного контракта. Уступок не будет

Путин лишил Китай многомиллиардного контракта. Уступок не будет

Журналисты из КНР сообщили, что Москва неожиданно отказала Пекину в участии в крайне амбициозном многомиллиардном проекте - глава России уже распорядился.

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Комментарии
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Maxim
Правильно: ЭР-200 ходил, когда в Китае их ещё в проекте не было..
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2 час.

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