Индийский политик заявил о праве коронавируса на жизнь

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаИндийский политик заявил о праве коронавируса на жизньБывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван заявил, что коронавирус имеет право на жизнь.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей БаканинВся эта вакханалия с короновирусом - горе от «ума».Алла ДубининаИнопланетяне также нам однажды скажут: - хотим жить - давайте подвигайтесь - освобождайте нам место...ЛЛЛариса ЛазуткинаЭтот политик заботится о вирусе, а не о своих гражданах, а мы почему-то помогаем его народу в ущерб своему.
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