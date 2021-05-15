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Индийский политик заявил о праве коронавируса на жизнь

Индийский политик заявил о праве коронавируса на жизнь

Бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван заявил, что коронавирус имеет право на жизнь.

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Андрей Баканин
Вся эта вакханалия с короновирусом - горе от «ума».
Алла Дубинина
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Лариса Лазуткина
Этот политик заботится о вирусе, а не о своих гражданах, а мы почему-то помогаем его народу в ущерб своему.

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