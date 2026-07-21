Что спросит Бог на Страшном суде – ответ патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл рассказал, о чем Бог спросит каждого человека на Страшном суде.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани рассказал, о чём Бог спросит человека на Страшном суде.