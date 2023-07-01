Молдавия может стать для киевского «Динамо» местом проведения домашних еврокубковых матчей

Украинский столичный клуб намеревается базироваться в Одессе, а играть в Кишиневе.Футбольный клуб «Динамо» Киев рассматривает возможность на время участия в еврокубках переехать на базу одесского «Черноморца», а домашние матчи проводить в Молдавии.