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Молдавия может стать для киевского «Динамо» местом проведения домашних еврокубковых матчей

Молдавия может стать для киевского «Динамо» местом проведения домашних еврокубковых матчей

Украинский столичный клуб намеревается базироваться в Одессе, а играть в Кишиневе.Футбольный клуб «Динамо» Киев рассматривает возможность на время участия в еврокубках переехать на базу одесского «Черноморца», а домашние матчи проводить в Молдавии.

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