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Марш: «Американцам с детства внушают, что мы заслуживаем особого отношения. За это нас ненавидят по всему миру»

Американец Джесси Марш, который занимает пост главного тренера сборной Канады, прокомментировал ситуацию с приостановкой дисквалификации форварда США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026.

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