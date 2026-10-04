Марш: «Американцам с детства внушают, что мы заслуживаем особого отношения. За это нас ненавидят по всему миру»

Американец Джесси Марш, который занимает пост главного тренера сборной Канады, прокомментировал ситуацию с приостановкой дисквалификации форварда США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026.
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