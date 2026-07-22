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Царьград

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Цивин и Дрожжина обманули женщину на 13 миллионов рублей

Цивин и Дрожжина обманули женщину на 13 миллионов рублей

На прошлой неделе женщина столкнулась с задолженностью в 13 миллионов рублей. На Кутузовском проспекте московская недвижимость стала причиной обмана: Цивин и Дрожжина оформили поддельные документы, оставив жертву без средств и споровые вопросы не решены.

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