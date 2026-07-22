Цивин и Дрожжина обманули женщину на 13 миллионов рублей

На прошлой неделе женщина столкнулась с задолженностью в 13 миллионов рублей. На Кутузовском проспекте московская недвижимость стала причиной обмана: Цивин и Дрожжина оформили поддельные документы, оставив жертву без средств и споровые вопросы не решены.