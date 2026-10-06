Готовятся изменения в правилах страховых выплат в ДСЖ

ЦБ вместе с рынком подготовил законопроект, меняющий правила выплат в ДСЖ - продукте, который совмещает инвестиции в паи ПИФов и страхование, сообщает Ъ.
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