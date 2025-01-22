За прошедшие сутки в Волгоградской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 пострадали.
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За прошедшие сутки в Волгоградской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 пострадали.