Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Полетели подарочки»: Т-90М «Прорыв» разнес пункт управления БПЛА у Артемовска

«Полетели подарочки»: Т-90М «Прорыв» разнес пункт управления БПЛА у Артемовска

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) совместно с боевыми машинами десанта БМД-2К-АУ сковывают действия украинских боевиков, уничтожая их в опорных пунктах к северо-западу от Артемовска.

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