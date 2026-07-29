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Бубнов отговаривал Тюкавина от перехода в «Зенит»: «Объяснил, что ему там делать нечего, не выиграешь конкуренцию»

Бубнов отговаривал Тюкавина от перехода в «Зенит»: «Объяснил, что ему там делать нечего, не выиграешь конкуренцию»

Бывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о разговоре с нападающим московского «Динамо» Константином Тюкавиным, в котором объяснил футболисту, почему ему нецелесообразно переходить в «Зенит».

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