GFCN предложила усилить сотрудничество России и Казахстана в борьбе с фейками

Представители России и Казахстана обсудили расширение сотрудничества в сфере противодействия дезинформации в ходе III Российско-казахстанского медиафорума, который проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 августа.
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