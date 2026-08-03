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GFCN предложила усилить сотрудничество России и Казахстана в борьбе с фейками

GFCN предложила усилить сотрудничество России и Казахстана в борьбе с фейками

Представители России и Казахстана обсудили расширение сотрудничества в сфере противодействия дезинформации в ходе III Российско-казахстанского медиафорума, который проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 августа.

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