Экс-тренер "Ростова" Балахнин заявил о нехватке игроков у ЦСКА

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что руководству столичного ЦСКА необходимо задуматься над трансферами, если клуб хочет навязать борьбу за чемпионство в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).