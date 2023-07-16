Газета.ру

8 091 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    Индеец умеет ждать. А эти чего ждут? Наши в позе ку-уу: Пряника дашь? Ясно же, что ни один договор не будет выполнен....РИА Новости: учас...
  • ИгорьОвчаренко
    Теперь начнут создавать разные комиссии, объединения, му-му водить ,плакаться в желетку и говорить о человеколюбии. А...На Кубани в связи...
  • Traveller
    Если не будет немедленно ударов по куевским мостам, значит самизнаетекто с зелей в сговоре.На Кубани в связи...

Экс-тренер "Ростова" Балахнин заявил о нехватке игроков у ЦСКА

Экс-тренер "Ростова" Балахнин заявил о нехватке игроков у ЦСКА

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что руководству столичного ЦСКА необходимо задуматься над трансферами, если клуб хочет навязать борьбу за чемпионство в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх