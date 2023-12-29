Заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась в столице за неделю

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в городе за неделю. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии