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Эксперт РАН заявил, что санкции ЕС против России сохранятся долго

Долгосрочный характер санкций ЕС против России Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что санкции Евросоюза против России сохранятся на неопределённый срок.

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