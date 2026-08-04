Эксперт РАН заявил, что санкции ЕС против России сохранятся долго

Долгосрочный характер санкций ЕС против России Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что санкции Евросоюза против России сохранятся на неопределённый срок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии