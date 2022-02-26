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Вирусолог Альтштейн озвучил процент летальности при заражении штаммом «Омикрон»

Вирусолог Альтштейн озвучил процент летальности при заражении штаммом «Омикрон»

Летальность штамма коронавируса «Омикрон» составляет не более одного процента. В сравнении с другими вариациями можно говорить о том, что этот показатель постепенно убывает, заявил профессор вирусологии, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

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