Вирусолог Альтштейн озвучил процент летальности при заражении штаммом «Омикрон»

Летальность штамма коронавируса «Омикрон» составляет не более одного процента. В сравнении с другими вариациями можно говорить о том, что этот показатель постепенно убывает, заявил профессор вирусологии, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Летальность штамма коронавируса «Омикрон» составляет не более одного процента. В сравнении с другими вариациями можно говорить о том, что этот показатель постепенно убывает, заявил профессор вирусологии, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
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