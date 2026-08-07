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ФСБ накрыла нелегальные криптообменники в «Москва-Сити», связанные с мошенниками из колл-центров на Украине

ФСБ накрыла нелегальные криптообменники в «Москва-Сити», связанные с мошенниками из колл-центров на Украине

ФСБ задержала в деловом центре «Москва-Сити» более 20 работников нелегальных криптообменников. Через эти площадки украинские мошеннические колл-центры выводили за границу похищенные у россиян денежные средства.

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