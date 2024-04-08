Супруга Николая Носкова сообщила о плановой реабилитации артиста

Марина Носкова, супруга певца Николая Носкова рассказала о состоянии его здоровья.Ранее Стас Пьеха сообщил о том, что из-за плановой реабилитации Носкова не смог спеть с ним дуэтом на мемориальном концерте «Музыкальный марафон» звезд «Русского Радио» в поддержку наших воинов.
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