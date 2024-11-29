Востоковед Зинин: ситуация в Сирии противоречит любому мирному процессу

Обстановка в Сирии обострилась впервые почти за пять лет. Бои между правительственными войсками и вооруженными повстанческими формированиями продолжаются уже несколько дней, противостояние боевикам продолжается при поддержке ВКС России.
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