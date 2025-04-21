Москву ожидает резкое похолодание: температура упадет на 15 градусов

В Москве наступает похолодание: с четверга температуры снизятся от 25 до 8 градусов к выходным. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует возвращение к апрельским значениям, завершая период аномальной жары.
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