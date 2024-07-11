"В Америке нет королей". В Канаде разозлились на слова Байдена

Выражая обеспокоенность вынесенным на прошлой неделе решением верховного суда США о правовом иммунитете бывшего президента Дональда Трампа в отношении служебных действий, президент Джо Байден сделал заявление, которое, по его мнению, должно пробудить в среднестатистическом американце гордость за демократию.
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