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Семья работала 5 лет, чтобы купить квартиру размером 3 квадратных метра: смотрим, как удается там жить 3 людям

Семья работала 5 лет, чтобы купить квартиру размером 3 квадратных метра: смотрим, как удается там жить 3 людям

Паре пришлось работать пять лет, чтобы позволить себе купить жилье в Нью-Йорке. За свои деньги семья получила узкую «квартиру» размером в три квадратных метра: смотрим, как удается жить на таком пространстве втроем.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Оригинально решение жилищной проблемы.
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10 час.
Элеонора Коган
И всё-таки как там жить?
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10 час.

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