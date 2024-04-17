Семья работала 5 лет, чтобы купить квартиру размером 3 квадратных метра: смотрим, как удается там жить 3 людям

Паре пришлось работать пять лет, чтобы позволить себе купить жилье в Нью-Йорке. За свои деньги семья получила узкую «квартиру» размером в три квадратных метра: смотрим, как удается жить на таком пространстве втроем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии