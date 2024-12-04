Раскрыты самые дешевые зарубежные направления на новогодние праздники

Самым дешевым заграничным направлением на новогодние праздники оказалась Абхазия. Такие данные российским туристам раскрыли эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», передают «Известия».
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