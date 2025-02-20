Это и сейчас нас спасает от договорняков. Немножко утешительного для сливщиков, которые всё бояться, что будет очередной минский сговор:"Мински 1 и 2 не были сливом (чей слив и чего? РФ ведь не воевала).
Пора заканчивать с этим бардаком или... плодя сейчас сущности, мы закладываем мины под будущее
Комментарии
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М
ММ
Долги списать на украинское правительство. Где бы они ни были.. В Канаде, например.
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10 час.
Вадим Кузнецов
Никакой "Украины" нет и не было никогда. Есть преступно отчужденные от России территории с ресурсами. "Украина" это синоним торговли краденым (у России). Не нужно Киев брать, нужно Киев ВЕРНУТЬ. И все остальное тоже. А что до долгов, которые наделали воры, то эти долги не проблема России. Пытаться вернуть эти долги - значит, оплачивать из своего кармана ущерб, который нам же и наносят. Это абсурд.
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9 час.
Игорь Васиков
Галицию по своим домам. Остальная территория домой в Россию.
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9 час.
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