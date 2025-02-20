Пора заканчивать с этим бардаком или... плодя сейчас сущности, мы закладываем мины под будущее

Вадим Кузнецов

Никакой "Украины" нет и не было никогда. Есть преступно отчужденные от России территории с ресурсами. "Украина" это синоним торговли краденым (у России). Не нужно Киев брать, нужно Киев ВЕРНУТЬ. И все остальное тоже. А что до долгов, которые наделали воры, то эти долги не проблема России. Пытаться вернуть эти долги - значит, оплачивать из своего кармана ущерб, который нам же и наносят. Это абсурд.