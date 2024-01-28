На базе отдыха под Кыштымом вспыхнул пожар. Пострадали четыре человека

Ребенок и трое взрослых пострадали во время пожара в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в ночь на воскресенье, 28 января, на базе отдыха «Казгалы» в Кыштымском городском округе.