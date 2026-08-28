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Царьград

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Полный провал: в июле на учет не поставили ни одного «Москвича 5»

Полный провал: в июле на учет не поставили ни одного «Москвича 5»

Автомобиль «Москвич 5» установил антирекорд: в июле 2026 года на учёт не было поставлено ни одной такой машины.

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Комментарии
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СТ
Сергей Трошин
Лучше бы название сменили. ,,Москвич&quot; даже в советские времена, когда ездить было совсем не на чем, не очень популярен был...
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1 м.
T
Tigra07
Сергей Трошин
Лучше бы название сменили. ,,Москвич&amp;quot; даже в советские времена, когда ездить было совсем не на чем, не очень популярен был...
Зато ездил куда дольше любого другого транспортного средства невоенного назначения. И до сих пор не так мало их успешно ездить продолжает. Там, куда современные говномобили нос сунуть боятся.
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1 м.