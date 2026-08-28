Полный провал: в июле на учет не поставили ни одного «Москвича 5»

Лучше бы название сменили. ,,Москвич" даже в советские времена, когда ездить было совсем не на чем, не очень популярен был...

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Tigra07

Сергей Трошин Лучше бы название сменили. ,,Москвич&quot; даже в советские времена, когда ездить было совсем не на чем, не очень популярен был...

Зато ездил куда дольше любого другого транспортного средства невоенного назначения. И до сих пор не так мало их успешно ездить продолжает. Там, куда современные говномобили нос сунуть боятся.