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F-16 ВВС США для бомбардировок Ирана перебрасывались из Японии - иранский МИД

F-16 ВВС США для бомбардировок Ирана перебрасывались из Японии - иранский МИД

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обратился к японскому агентству «Киодо» с призывом к гражданам Японии добиваться от своего правительства разъяснений в связи с использованием американских истребителей F-16, дислоцированных на базе ВВС США Мисава в префектуре Аомори, для нанесения ударов по иран.

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