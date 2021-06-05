Пилипенко об обмене из «Автомобилиста»: «Вопрос к руководству. Никакой досады у меня нет, надо двигаться дальше»

Форвард «Сочи» Кирилл Пилипенко прокомментировал свой обмен в команду из системы «Автомобилиста». В минувшем сезоне игрок стал обладателем Кубка Петрова в составе «Югры» и был самым ценным игроком ВХЛ (как регулярного чемпионата, так и плей-офф).
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