Военное обозрение

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Полиция срезает замки с корпусов Киево-Печерской Лавры, где ранее закрылись верующие и монахи

Полиция срезает замки с корпусов Киево-Печерской Лавры, где ранее закрылись верующие и монахи

С началом украинского конфликта киевские власти усилили давление на Православную церковь страны. Основа давления - заставить всех подчиняться киевскому режиму, а фактически - напрямую Западу, культивировать антирусскость.

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