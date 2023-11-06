Историю возвращения ДНР на родину показали на выставке "Россия"

ТАСС/Сергей Бобылев Новые российские регионы приняли участие в выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Корреспондент РЕН ТВ Игорь Балдин посетил стенд Донецкой Народной Республики и узнал, что рассказывают гостям о нем.