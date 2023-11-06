РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лесков
    Жаль  наших  воинов,  что  хохляцкую  нечисть в  Ад  отправляют.  А этих, что  на  крови карьеру  свою  наваривают......Генералы НАТО гиб...
  • Надежда Никитина
    Это растение совсем не помешает, тем более перспективное. Не все же все время леса вырубать. Нормальное перспективное...Мискантус: для че...
  • Андрей Сушко
    Что! Уже всю древесину в Китай продали, не хватка скоро начнётся????Мискантус: для че...

Историю возвращения ДНР на родину показали на выставке "Россия"

Историю возвращения ДНР на родину показали на выставке "Россия"

ТАСС/Сергей Бобылев Новые российские регионы приняли участие в выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Корреспондент РЕН ТВ Игорь Балдин посетил стенд Донецкой Народной Республики и узнал, что рассказывают гостям о нем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх