Историю возвращения ДНР на родину показали на выставке "Россия"

ТАСС/Сергей Бобылев Новые российские регионы приняли участие в выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Корреспондент РЕН ТВ Игорь Балдин посетил стенд Донецкой Народной Республики и узнал, что рассказывают гостям о нем.
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