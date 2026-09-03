«Не для всех»: что предложат банки вкладчикам с 1 января

С 1 января 2027 года в России появится жилищный вклад и будут обновлены условия по социальным вкладам, рассказал агентству «Прайм» управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
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