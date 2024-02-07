Полиция Петербурга задержала поджигателя машины УФСИН с Арсенальной улицы

У служебного Ford Focus выгорел весь салон, разбились стёкла. Правоохранительные органы задержали 39-летнего мужчину, устроившего поджог автомобиля Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), который был припаркован на Арсенальной улице в Калининском районе Петербурга.
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