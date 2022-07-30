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Яннис Адетокумбо анонсировал выход новой модели именных кроссовок

Яннис Адетокумбо анонсировал выход новой модели именных кроссовок

Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо анонсировал выход новой модели именных кроссовок. Адетокумбо выложил собственные фотографии в кроссовках Nike Zoom Freak 4 с тренировки сборной Греции с подписью «Скоро».

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