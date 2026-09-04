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Ключевая ставка в России может достичь 13%

Ключевая ставка в России может достичь 13%

О таком прогнозе заявил глава Сбербанка До конца этого года ключевая ставка в России может опуститься до уровня 13–13,5%, снижаясь шагами по 0,25–0,5 процентного пункта.

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